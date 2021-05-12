Москва навряд чи зможе допомогти, – у Кремлі кажуть, що Медведчук не просив у них притулок
У Росії заявили, що не збираються втручатися у процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Там також заявили, що політик не просив у Кремля притулку.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація довкола Медведчука є внутрішньою справою України. За його словами, в Росії хочуть переконатися, чи за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів.
Читайте також У Медведчука, як мінімум за каденції Зеленського, політичного життя в Україні нема, – Фесенко
Росія уважно стежить за справою
Пєсков зауважив, що у Кремлі уважно спостерігають за перебігом цієї справи. Він вважає, що переслідування Медведчука з політичних мотивів було б неприпустимим "з точки зору сучасної держави, духу і демократії".
Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, Медведчук перебуває в Україні й по ніякий політичний притулок ні до кого не звертався,
– сказав Пєсков.
Чи надасть Кремль допомогу
На запитання про надання ймовірної допомоги Медведчуку від російської держави Пєсков заявив, що нардеп про це не просив.
Однак він зауважив, що навряд чи Росія могла б хоч якось допомогти куму Путіна на тлі переслідування.
До теми Підозру Медведчуку мали вручити ще 9 травня, однак "не змогли", – ЗМІ
Що цьому передувало
- Правоохоронці 11 травня прийшли до будинку проросійського нардепа Віктора Медведчука з обшуками.
- Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Вона запевнила, що слідство й прокурори отримали достатньо підстав для зміни статусу цих депутатів зі свідків на підозрюваних.
- Глава СБУ Іван Баканов заявив, що Медведчук переєрестрував ТОВ "Нові проєкти" з України до окупованого Криму. У такий спосіб він хотів сплачувати податки в бюджет Росії, а не України.
- Також Медведчук міг передавати Козаку секретну інформацію про прихований військовий підрозділ Збройних сил України.
- Згодом кум Путіна підтвердив, що перебуває в Україні. Медведчук також визнав, що за місцем його проживання та в офісі відбулися обшуки, проте там нібито "нічого протизаконного не знайшли".
Поділитися новиною