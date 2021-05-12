У Росії заявили, що не збираються втручатися у процеси, пов'язані з кримінальним переслідуванням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Там також заявили, що політик не просив у Кремля притулку.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація довкола Медведчука є внутрішньою справою України. За його словами, в Росії хочуть переконатися, чи за цим переслідуванням не стоїть бажання позбутися політичних конкурентів.

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Росія уважно стежить за справою

Пєсков зауважив, що у Кремлі уважно спостерігають за перебігом цієї справи. Він вважає, що переслідування Медведчука з політичних мотивів було б неприпустимим "з точки зору сучасної держави, духу і демократії".

Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, Медведчук перебуває в Україні й по ніякий політичний притулок ні до кого не звертався,

– сказав Пєсков.

Зверніть увагу! Ірина Венедіктова заявила, що підозри Медведчуку та Козаку оголосили за 3 епізодами. Політиків підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Чи надасть Кремль допомогу

На запитання про надання ймовірної допомоги Медведчуку від російської держави Пєсков заявив, що нардеп про це не просив.

Однак він зауважив, що навряд чи Росія могла б хоч якось допомогти куму Путіна на тлі переслідування.

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