Медведчук был зависим от тогдашней власти, – Бигус о "пленках кума Путина"

Журналисты Bihus.Info опубликовали 4 части пленок о народном депутате от партии "Оппозиционно платформа – За жизнь" Викторе Медведчуке. Некоторые считают, что эта история – о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Но она все же именно про пророссийского олигарха. Об этом в эфире программы "Что это было?"сообщил журналист-расследователь Денис Бигус.

К теме Медведчук – враг, который радовался срыву обмена пленными, – журналист Bihus.Info

Связь Медведчука и Порошенко

По его словам, если бы в этой истории не было вещей, которые не затрагивают Порошенко, то о них и не говорили бы. Но он с Медведчуком были связаны во всех вопросах.

Можно сделать выводы, на сколько все же Медведчук был зависим, может, не напрямую, но в плане интересов – от тогдашней власти,

– подчеркнул Бигус.

Он отметил, что большое количество вопросов без официального содействия нельзя было решить. "Ты не можешь поиграть в суды, международные контракты. По моему мнению, эта история именно о Медведчуке", – отметил журналист.

Бигус: Я ожидал, что мир перевернется

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Медведчука с боевиками и российскими чиновниками за 4 года. На них говорится о "трубе олигарха", поставках угля, возвращении контроля над частью нефтепродуктопровода и якобы консультациях с Порошенко.

Парадокс цикла расследований о Медведчука, как заметил Бигус, в том, что он добавляет, показывает, дает возможность прикоснуться к тому, как все происходило. "Но он принципиально нового для тех, кто следил, ничего не несет (расследование – 24 канал)", – сказал журналист.

Я до того как начал прослушивать записи, ожидал, что мир перевернется. Ты по-новому посмотришь на то, что происходило,

– поделился Бигус.

Расследование детализирует ситуацию, придает ей красок и эмоции того, что происходило. Но ничего нового, особенно для тех, кто следил за Медведчуком, не открывает.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео