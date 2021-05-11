Виктору Медведчуку объявили подозрение в покушении на разграбление национальных ресурсов. Общество, подчиненное политику, разрабатывало месторождение "Глубокое" в оккупированном Крыму, которое и передало в распоряжение оккупантам.

Общество с ограниченной ответственностью "Новые проекты" находилось в подчинении Виктора Медведчука. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге.

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Именно эта компания и занималась разработкой месторождения с 2012 года. После оккупации Крыма Медведчук начал сотрудничество с руководством оккупационных властей.

Медведчук, по мнению следствия, начал подрывную деятельность против Украины, в том числе в экономической сфере. ... С марта 2015 года начался абсолютно незаконный процесс передачи данных (по месторождению – 24 канал) оккупационной власти,

– рассказала Венедиктова.

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