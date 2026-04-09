Уголь на оккупированной Луганщине в 2026 году превратился в закрытый коррупционный анклав. Структуры Медведчука и Курченко управляют прибыльными пластами антрацита, а убытки перекладывают на местный бюджет.

Между тем окружение Александра Януковича обеспечивает экспорт угля в обход санкций, а шахтеры оказались в условиях трудового рабства. Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

Как предатели "дерибанят" недра Луганщины?

По данным открытых источников, прибыльные пласты антрацита передаются в аренду фирмам-прокладкам, которые формально не связаны с основными операторами.

Торговый дом "Донские угли" координирует добычу и экспорт, а любые убытки от затопления шахт и разрушения инфраструктуры перекладываются на местный бюджет. Региональная экология страдает: бесконтрольный подъем шахтных вод и тяжелые металлы отравляют водоносные горизонты.

Окружение бывшего президента Украины обеспечивает контроль над потоками угля и экспортом через Ростов в России. На шахтах действует система "двойного подчинения": частные структуры управляют производством, а спецслужбы России подавляют любые протесты. Работники часто остаются без зарплат, а попытки протеста наказываются угрозой мобилизации.

Оккупанты планомерно демонтируют оборудование на неперспективных объектах и вывозят ценную технику в Россию. Консервация шахтных стволов проводится с нарушением норм, что создает риски проседания грунта и дальнейшего разрушения территории.

Эта стратегия "выжженной земли" оставляет после себя непригодную для жизни местность, что ухудшает социально-экономическую ситуацию для жителей региона.

