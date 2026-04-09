24 Канал Новости Украины Коррупционный анклав на Донбассе: как Медведчук и Янукович грабят недра оккупированных территорий
9 апреля, 21:07
Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Структуры Медведчука и Курченко контролируют добычу антрацита на оккупированной Луганщине.
  • Окружение Януковича обеспечивает экспорт угля в обход санкций, работники шахт остаются без зарплат, а попытки протеста подавляются угрозой мобилизации.

Уголь на оккупированной Луганщине в 2026 году превратился в закрытый коррупционный анклав. Структуры Медведчука и Курченко управляют прибыльными пластами антрацита, а убытки перекладывают на местный бюджет.

Между тем окружение Александра Януковича обеспечивает экспорт угля в обход санкций, а шахтеры оказались в условиях трудового рабства. Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

Смотрите также Готовили пропагандистские мультики: СБУ в Киеве задержала соратников Медведчука

Как предатели "дерибанят" недра Луганщины?

По данным открытых источников, прибыльные пласты антрацита передаются в аренду фирмам-прокладкам, которые формально не связаны с основными операторами.

Торговый дом "Донские угли" координирует добычу и экспорт, а любые убытки от затопления шахт и разрушения инфраструктуры перекладываются на местный бюджет. Региональная экология страдает: бесконтрольный подъем шахтных вод и тяжелые металлы отравляют водоносные горизонты.

Окружение бывшего президента Украины обеспечивает контроль над потоками угля и экспортом через Ростов в России. На шахтах действует система "двойного подчинения": частные структуры управляют производством, а спецслужбы России подавляют любые протесты. Работники часто остаются без зарплат, а попытки протеста наказываются угрозой мобилизации.

Оккупанты планомерно демонтируют оборудование на неперспективных объектах и вывозят ценную технику в Россию. Консервация шахтных стволов проводится с нарушением норм, что создает риски проседания грунта и дальнейшего разрушения территории.

Эта стратегия "выжженной земли" оставляет после себя непригодную для жизни местность, что ухудшает социально-экономическую ситуацию для жителей региона.

Медведчук и Янукович: что известно об их судьбе после побега

  • После побега из Украины Медведчук нашел убежище на территории России, где продолжает поддерживать контакты с российскими политическими и бизнес-структурами. Его активы, связанные с энергетикой и угледобычей на оккупированных территориях, остаются под его контролем через проложенные фирмы.

  • Янукович также находится в России, сохраняя связи со старыми украинскими коллаборационистами и представителями администрации Кремля. Оба находятся под международными санкциями и не имеют возможности официально возвращаться в Украину без риска ареста.

  • В то же время они продолжают влиять на политические и экономические процессы на оккупированных территориях. Российские спецслужбы фактически защищают их безопасность, препятствуя любым попыткам преследования.

  • Медведчук и Янукович активно используют свой статус для управления бизнес-структурами, добывающими природные ресурсы Донбасса. Таким образом, даже находясь за границей, они остаются ключевыми игроками в схемах контроля над украинскими недрами.