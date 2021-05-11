Медведчук может находиться в доме, где проводит обыски СБУ
Служба безопасности Украины оградила доступ к дому Виктора Медведчука. В то же время сам политик сейчас может находиться в здании.
Источник:24 канал
Обыски проводят в доме на улице Монтажников в Киеве. По информации корреспондентки 24 канала, журналистам не удалось попасть во двор дома, ведь из-за следственных действий авто СБУ по всему периметру оградили доступ к зданию.
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Какова ситуация вокруг дома Медведчука
Частная охрана Медведчука не давала работникам Службы безопасности доступа к полноценному проведению обысков. Кроме того, они долго пытались зайти на территорию дома.
Впоследствии у дома зафиксировали депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича. После его приезда резко закрылись ворота в дом.
СМИ не допускали на соответствующую территорию из-за тайны следствия. Сейчас СБУ уже несколько часов пытаются провести обыск в доме Виктора Медведчука.
В Киеве СБУ проводит обыски в доме Медведчука: смотрите видео
В доме Медведчука проводят обыски: главное
- К дому пророссийского нардепа Виктора Медведчука 11 мая пришли правоохранители с обысками. Там политик живет с семьей, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
- Контрразведка СБУ пыталась провести обыски, однако охрана политика вызвала адвокатов.
- Также Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
- Кроме того, Служба безопасности Украины проверяет и офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и также кабинет нардепа.
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