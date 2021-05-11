Служба безопасности Украины оградила доступ к дому Виктора Медведчука. В то же время сам политик сейчас может находиться в здании.

Обыски проводят в доме на улице Монтажников в Киеве. По информации корреспондентки 24 канала, журналистам не удалось попасть во двор дома, ведь из-за следственных действий авто СБУ по всему периметру оградили доступ к зданию.

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Какова ситуация вокруг дома Медведчука

Частная охрана Медведчука не давала работникам Службы безопасности доступа к полноценному проведению обысков. Кроме того, они долго пытались зайти на территорию дома.

Впоследствии у дома зафиксировали депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича. После его приезда резко закрылись ворота в дом.

СМИ не допускали на соответствующую территорию из-за тайны следствия. Сейчас СБУ уже несколько часов пытаются провести обыск в доме Виктора Медведчука.

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В доме Медведчука проводят обыски: главное