Служба безпеки України огородила доступ до будинку Віктора Медведчука. Водночас сам політик наразі може перебувати у будівлі.

Обшуки проводять у будинку на вулиці Монтажників у Києві. За інформацією кореспондентки 24 каналу, журналістам не вдалося потрапити на подвір'я будинку, адже через слідчі дії авто СБУ по всьому периметру огородили доступ до будівлі.

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Яка ситуація навколо будинку Медведчука

Приватна охорона Медведчука не давала працівникам Служби безпеки доступу до повноцінного проведення обшуків. Окрім того, вони довго намагалися зайти на територію будинку.

Згодом біля помешкання зафіксували депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича. Після його приїзду різко зачинилися ворота до будинку.

ЗМІ не допускали на відповідну територію через таємницю слідства. Наразі СБУ вже кілька годин намагаються провести обшук у будинку Віктора Медведчука.

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