Обмен Медведчука ни на что не повлияет, - СБУ

В результате масштабного обмена пленными удалось вернуть вернуть 200 наших защитников, в том числе многих защитников "Азовстали". Известно, что наших героев обменяли на кума путина – Виктора Медведчука.

Об этом стало известно во время единственного марафона новостей, передает 24 канал . Также в СБУ подчеркнули, что в результате успешных допросов Медведчука удалось искоренить не одну агентурную сеть.

Командиров защитников "Азовстали" Прокопенко и Волынского освободили из плена

В СБУ отметили, что Медвечук – это не только кум путина, но и качественно зафиксированный государственный изменник Украины.

"Что касается дела Медвечука, все детали будут впоследствии, на дальнейших брифингах", - подчеркнули госслужащие.

Но официально заявляем, что его обмен никак негативно не повлияет на дальнейшие судебные слушания и на рассмотрение дела по существу,

– добавляют в СБУ.

Масштабный обмен пленными 22 сентября 2022 - освобождение бойцов "Азовстали"

Вечером 21 сентября в сети появились сообщения об освобождении защитников "Азовстали" из российского плена. В телеграмм-каналах один за другим публиковали фотографии бойцов. СМИ писали, что обмен происходил в Черниговской области.

Защитников Мариуполя 16 мая из "Азовстали" эвакуировали в оккупированные Новоазовск и Оленевку. В Минобороны отмечали, что операция по спасению защитников будет продолжаться до их возвращения домой.