Медведчук подтверждает версии следствия по Порошенко, – СБУ

Виктор Медведчук дал показания в СБУ, подтверждающие, что бывший резидент Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

Медведчук начал давать показания в СБУ

Об этом в эфире совместного вещания заявил глава СБУ Иван Баканов, передает 24 канал. По его словам, ранее Виктор Медведчук обвинял СБУ в ангажированности и называл все подозрения необоснованными, но теперь риторика изменилась.

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Он уже сам повествует о деталях этой схемы. Мы уверенно продвигаемся вместе со следствием в расследовании этих крайне резонансных дел. И я считаю, что мы сможем довести их до логического завершения, потому что закон должен работать безотносительно фамилий и обстоятельств,

– рассказал Баканов.

Свидетельство Медведчука против Порошенко

Он отметил, что фактически Медведчук подтверждает доказательства и версии, которые собрала СБУ и, на основании которых вручалось подозрение, как и Медведчуку, так и Порошенко, а именно в государственной измене и финансировании терроризма.

"Я хотел бы напомнить, что мы вместе Генеральным прокурором несколько раз выходили на пресс-конференцию. В общем, речь шла о поставках угля с временно оккупированных территорий, а это по факту – финансирование терроризма, а также вторая часть о присвоении нефтепровода "Самара – Западное направление", – объяснил Баканов.

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По мнению главы СБУ, Медведчук дал сверхважные показания, особенно о роли бывшего Президента Украины Петра Порошенко. Он в первую очередь подтвердил, что экспрезидент использовал его связи с руководством России, чтобы организовать определенные бизнес-схемы.

И они точно были не в пользу Украины. Напротив, экономика и безопасность государства понесла прямые убытки в результате таких действий и этому способствовали различные чиновники от министров до главы НБУ. На мой взгляд, самый большой цинизм в том, что властная вертикаль в 2014 – 2015 году работала против Украины,

– добавил Баканов.

Он также напомнил, что Виктор Медведчук фигурирует в другом деле из-за антиукраинского проекта "Луч" – это лишь один из трех эпизодов уголовного дела, в которых его обвиняют. Это дело скоро передадут в суд.

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