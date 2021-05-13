Виктор Медведчук уже пришел к зданию Печерского суда в Киеве. Здесь в 13:00 ему будут избирать меру пресечения по делу о госизмене.

В коридорах есть много правоохранителей. Кроме Медведчука, в суд пришли и другие народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь." В частности, Илья Кива и Вадим Рабинович.

Важно Десятая часть разграбленного: Офис генпрокурора определил залог для Медведчука, – СМИ

Медведчук не знает, где возьмет деньги для залога

Офис генпрокурора будет просить для Медведчука меру пресечения в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога – более 300 миллионов гривен.

Сам нардеп у суда заявил, что власть, наложив санкции сделала все, чтобы он не мог заплатить эти деньги. Дело в том, что счета Медведчука заблокированы. Однако он заверил, что имеет много друзей, которые могли бы его поддержать, то есть внести залог.

Кроме того, Медведчук уверяет, что не имеет отношения к тому, в чем его подозревают.

Медведчук готов поехать в СИЗО

Политик заявил, что если его повезут в СИЗО, он уедет.

Ну, если повезут – поеду. Вы не волнуйтесь, все будет нормально. Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, понимали, что все будет нормально,

– сказал Медведчук.

У суда собрались много ребят в спортивной одежде

К слову, пока Медведчук выступал на ступенях суда, его окружили много ребят в черной спортивной одежде. Сам политик ответил, что это не охрана. По его словам, мол, это "патриоты ОПЗЖ и сторонники партии".

Что известно о деле Медведчука



Медведчук возле суда / Фото Олега Климчука, 24 канал