Десятая часть разграбленного: Офис генпрокурора определил залог для Медведчука, – СМИ
В Офисе генерального прокурора определили размер залога для кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Прокуроры будут просить о залоге в более 300 миллионов гривен.
Источник:"Украинская Правда"
Такая сумма, как объяснили в Офисе генпрокурора, составляет примерно десятую часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены. Тогда как оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно.
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В ОГ добавили, что прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Верхний предел размера залога, определенный законодательством Украины, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По мнению прокуроров, этого мало.
Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 гривен, исходя из того, что это примерно десятая часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски – подано ходатайство с таким размером залога,
– пояснили в Офисе генпрокурора.
Заметим, что меру пресечения Виктору Медведчуку должны избрать 13 мая. Заседание по этому делу состоится в Печерском райсуде примерно в 13:00. Помощники Медведчука рассказали "Сегодня", что заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.
Дело Медведчука: что следует знать
- Кума Путина и председателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в государственной измене.
- Дело в том, что предприятие, которое подчинено нардепу, занималось разграблением национальных ресурсов в украинском Крыму. Также следствие утверждает, что Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака россиянам.
- 11 мая контрразведка Службы безопасности Украины пришла с обысками в дом Медведчука и офисы ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор". Чуть позже кум Путина появился в Офис генпрокурора и заявил, что ознакомился с подозрением.
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