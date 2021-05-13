В Офисе генерального прокурора определили размер залога для кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Прокуроры будут просить о залоге в более 300 миллионов гривен.

Такая сумма, как объяснили в Офисе генпрокурора, составляет примерно десятую часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены. Тогда как оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно.

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В ОГ добавили, что прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Верхний предел размера залога, определенный законодательством Украины, от 80 до 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. По мнению прокуроров, этого мало.

Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 000 930 гривен, исходя из того, что это примерно десятая часть тех, ценностей, которые могли быть разграблены. Поэтому, учитывая предмет посягательства, материальное положение подозреваемого и имеющиеся риски – подано ходатайство с таким размером залога,

– пояснили в Офисе генпрокурора.

Заметим, что меру пресечения Виктору Медведчуку должны избрать 13 мая. Заседание по этому делу состоится в Печерском райсуде примерно в 13:00. Помощники Медведчука рассказали "Сегодня", что заседание будет вести судья Вячеслав Пидпалый.

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