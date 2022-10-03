Жена Медведчука Оксана Марченко владеет компанией "УКРКАПИТАЛ". 3 октября юристы от этого предприятия пришли с требованиями на территорию имения Медведчука.

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Чего хотят юристы Медведчука

Как сообщают украинские СМИ, адвокаты предателей Украины прибыли в Пущу-Водицу Киевской области, чтобы вернуть имущество Медведчуков. Они желают, чтоб им передали контроль над объектом.

Известно, что имение Медведчука и близлежащая территория с середины марта охраняются ОО "НПУ Межигорье". Об этом также заявлял руководитель организации Денис Тарахкотелик. Имущество будет находиться под контролем НПУ Межигорье до окончания Генеральной прокуратурой следственных действий.

Юристы Медведчука вызвали полицию и заявили, что "в настоящее время ждут взвешенного решения правоохранителей". Кроме того, они утверждают, что это не имущество Виктора Медведчука или его жены. Пока в правоохранительных органах не комментировали эту ситуацию.

Адвокаты Оксаны Марченко хотят вернуть имущество Медведчука: смотрите фото УП



Адвокаты Медведчука в Пуще-Водице / Фото "Украинской правды"



Адвокаты Медведчука в Пуще-Водице / Фото "Украинской правды"

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Актуальная информация о Медведчуке

В первые недели полномасштабного наступления правоохранительные органы арестовали Виктора Медведчука. Его супруга Оксана Марченко за несколько дней до 24 февраля уехала на территорию России.

Более полугода кума Путина допрашивали, пока в сентябре не обменяли на защитников Мариуполя. Сообщается, что Путин лично настоял на обмене Медведчука более чем на 200 украинских военнослужащих. Федеральная служба России была против такого решения.

Американский политолог Рамис Юнус рассказал, зачем Кремлю Виктор Медведчук. По его словам, из-за него президент России пропускал большие деньги – миллиарды долларов. Также эксперт назвал этот обмен успехом украинской дипломатии.

Для Украины коллаборант ценности уже никакой не несет, потому что через месяцы допросов рассказал всю информацию. В Службе безопасности заявили, какие дела помогли раскрыть показания Медведчука.

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