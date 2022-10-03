Дружина Медведчука Оксана Марченко володіє компанією "УКРКАПІТАЛ". 3 жовтня юристи від цього підприємства прийшли з вимогами на територію маєтка Медведчука.

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Чого хочуть юристи Медведчука

Як повідомляють українські ЗМІ, адвокати зрадників України прибули в Пущу-Водицю, що на Київщині, аби повернути майно Медведчуків. Вони хочуть, щоб їм передали контроль над об'єктом.

Відомо, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я". Про це також заявляв керівник організації Денис Тарахкотелик. Майно перебуватиме під контролем "НПУ Межигір’я" до закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій.

Юристи Медведчука викликали поліцію і заявили, що "наразі чекають на виважене рішення правоохоронців". Окрім того, вони стверджують, що це не майно Віктора Медведчука чи його дружини. Наразі у правоохоронних органах не коментували цю ситуацію.

Адвокати Оксани Марченко хочуть повернути майно Медведчука: дивіться фото УП



Адвокати Медведчука у Пущі-Водиці / Фото "Української правди"



Адвокати Медведчука у Пущі-Водиці / Фото "Української правди"

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Актуальна інформація про Медведчука

У перші тижні повномасштабного наступу правоохоронні органи заарештували Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко за декілька днів до 24 лютого виїхала на територію Росії.

Понад півроку кума Путіна допитували, допоки у вересні не обміняли на захисників Маріуполя. Повідомляється, що Путін особисто наполіг на обміні Медведчука на понад 200 українських військовослужбовців. Федеральна служба Росії була проти такого рішення.

Американський політолог Раміс Юнус розповів, навіщо Кремлю Віктор Медведчук. За його словами, через нього президент Росії пропускав великі гроші – мільярди доларів. Також експерт назвав цей обмін успіхом української дипломатії.

Для України колаборант цінності вже ніякої немає, бо за місяці допитів розповів усю інформацію. У Службі безпеки заявили, які справи допомогли розкрити свідчення Медведчука.

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