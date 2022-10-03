Дружина Медведчука Оксана Марченко володіє компанією "УКРКАПІТАЛ". 3 жовтня юристи від цього підприємства прийшли з вимогами на територію маєтка Медведчука.
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Чого хочуть юристи Медведчука
Як повідомляють українські ЗМІ, адвокати зрадників України прибули в Пущу-Водицю, що на Київщині, аби повернути майно Медведчуків. Вони хочуть, щоб їм передали контроль над об'єктом.
Відомо, що маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я". Про це також заявляв керівник організації Денис Тарахкотелик. Майно перебуватиме під контролем "НПУ Межигір’я" до закінчення Генеральною прокуратурою слідчих дій.
Юристи Медведчука викликали поліцію і заявили, що "наразі чекають на виважене рішення правоохоронців". Окрім того, вони стверджують, що це не майно Віктора Медведчука чи його дружини. Наразі у правоохоронних органах не коментували цю ситуацію.
Адвокати Оксани Марченко хочуть повернути майно Медведчука: дивіться фото УП
Адвокати Медведчука у Пущі-Водиці / Фото "Української правди"
Адвокати Медведчука у Пущі-Водиці / Фото "Української правди"
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Актуальна інформація про Медведчука
- У перші тижні повномасштабного наступу правоохоронні органи заарештували Віктора Медведчука. Його дружина Оксана Марченко за декілька днів до 24 лютого виїхала на територію Росії.
- Понад півроку кума Путіна допитували, допоки у вересні не обміняли на захисників Маріуполя. Повідомляється, що Путін особисто наполіг на обміні Медведчука на понад 200 українських військовослужбовців. Федеральна служба Росії була проти такого рішення.
- Американський політолог Раміс Юнус розповів, навіщо Кремлю Віктор Медведчук. За його словами, через нього президент Росії пропускав великі гроші – мільярди доларів. Також експерт назвав цей обмін успіхом української дипломатії.
- Для України колаборант цінності вже ніякої немає, бо за місяці допитів розповів усю інформацію. У Службі безпеки заявили, які справи допомогли розкрити свідчення Медведчука.
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