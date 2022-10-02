Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він сподівається, що незабаром вдасться виправити ситуацію.

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"Є бажане. Я цього хочу. А є реальність. Конституція України передбачає 7 підстав для позбавлення депутатського мандата. У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити. Ми сподіваємося, що знайдемо одну із семи підстав і організуємо все, щоб і Медведчук, і йому подібні перестали бути народними депутатами України", – сказав Стефанчук.

Медведчука обміняли на захисників "Азовсталі"

Ввечері 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 захисників. Окупантам віддали 55 загарбників та зрадників. Серед них опинився кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук. За інформацією Служби безпеки України, провину депутата повністю зафіксували.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що держрадник дав слідству усі можливі покази. Зокрема розповів про агентурну мережу російських спецслужб. Вдалось навіть заарештувати кількох осіб, про яких під час допитів розповів кум Путіна.

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У СБУ зазначили, що в Україні проти Медведчука досі є незакриті кримінальні справи. Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк запевнив – розслідування продовжаться.

"Допити Медведчука фіксувалися на відео. Його відсутність ніяк не вплине на розгляд справи по суті. Все, що міг сказати, він вже сказав", – наголосив Малюк.

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