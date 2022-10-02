Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он надеется, что скоро удастся исправить ситуацию.

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"Есть желаемое. Я этого хочу. А есть реальность. Конституция Украины предусматривает 7 оснований для лишения депутатского мандата. В период военного положения изменения в Конституцию нельзя вносить. Мы надеемся, что найдем одно из семи оснований и организуем все, чтобы и Медведчук, и ему подобные перестали быть народными депутатами Украины", – сказал Стефанчук.

Медведчука обменяли на защитников "Азовстали"

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников. Оккупантам отдали 55 захватчиков и предателей. Среди них оказался кум Владимира Путина Виктор Медведчук. По информации Службы безопасности Украины, вину депутата полностью зафиксировали.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что госсовет дал следствию все возможные показания. В частности, рассказал об агентурной сети российских спецслужб. Удалось даже арестовать несколько человек, о которых во время допросов рассказал кум Путина.

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В СБУ отметили, что в Украине против Медведчука до сих пор есть незакрытые уголовные дела. Временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заверил – расследования продолжатся.

"Допросы Медведчука фиксировались на видео. Его отсутствие никак не повлияет на рассмотрение дела по сути. Все, что мог сказать, он уже сказал", – подчеркнул Малыш.

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