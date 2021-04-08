Медведчук продал россиянам 6 подсанкционных компаний и оставил нефтяное месторождение, – "Схеми"
Семья нардепа Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нефтепродаже. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который попал под санкции Украины.
Источник:"Схемы"
По информации журналистов программы "Схемы", которые ссылаются на данные реестра юридических лиц России, 5 апреля 2021 года российская компания "Юг Энерго" сменила владельца.
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До сих пор по декларации Виктора Медведчука она принадлежала его жене – Оксане Марченко.
Виктор Медведчук уже не контролирует Новошахтинский завод / Скриншот документа "Схем"
Что известно об изменении собственности
По данным "Схем", 93% компании принадлежат ООО "Петон инвест технолоджи" – дочерней компании "Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон", который является крупным подрядчиком "Газпрома".
В 2016 году "Петон" получил заказов от государственной компании на 180 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда долларов), а также совместно с "Газпромом" строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем, который планируется запустить в 2021 году. Стоимость этого проекта "Газпром" оценивал в 20 миллиардов евро,
– утверждают "Схемы".
Ссылаясь на российский реестр юридических лиц, "Схемы" добавляют, что "Петон" на 80% принадлежит бизнесмену и ученому Игорю Мнушкину, а на 20% – Андрею Гранкину.
Почему речь идет о ряде компаний
"Схемы" пишут, что "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, поэтому семья Медведчука потеряла контроль и еще над 5 предприятиями. Среди них такие:
- Торговый дом "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов).
- "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик).
- "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектировочная компания).
- "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, владеющая 8 нефтяными танкерами).
- АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".
По информации СНБО, именно последний поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.
Чем в дальнейшем владеет нардеп
"Семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оценивают в почти 137 миллионов тонн). Учредителями ООО "НЗНП Трейд" до сих пор является гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61%) и АО "Финконсалтпро" (14%)", – пишут "Схемы".
Коротко о санкциях против Медведчука
- 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука. Тогда прекратили вещание пророссийские телеканалы NewsOne, ZIK и 112.
- 19 февраля СНБО ввело санкции против 8 человек, которых подозревают в финансировании терроризма. В списке оказались Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.
- Именно Оксане Марченко на 75% принадлежал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России, который, вероятно, обеспечивает нефтепродуктами оккупационные "ДНР" и "ЛНР". Говорилось также, что на 25% заводом владеет Наталья Лавренюк.
- 3 апреля против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака ГБР открыло уголовное производство о государственной измене.
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