Семья нардепа Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нефтепродаже. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который попал под санкции Украины.

По информации журналистов программы "Схемы", которые ссылаются на данные реестра юридических лиц России, 5 апреля 2021 года российская компания "Юг Энерго" сменила владельца.

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До сих пор по декларации Виктора Медведчука она принадлежала его жене – Оксане Марченко.



Виктор Медведчук уже не контролирует Новошахтинский завод / Скриншот документа "Схем"

Что известно об изменении собственности

По данным "Схем", 93% компании принадлежат ООО "Петон инвест технолоджи" – дочерней компании "Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон", который является крупным подрядчиком "Газпрома".

В 2016 году "Петон" получил заказов от государственной компании на 180 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда долларов), а также совместно с "Газпромом" строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем, который планируется запустить в 2021 году. Стоимость этого проекта "Газпром" оценивал в 20 миллиардов евро,

– утверждают "Схемы".

Ссылаясь на российский реестр юридических лиц, "Схемы" добавляют, что "Петон" на 80% принадлежит бизнесмену и ученому Игорю Мнушкину, а на 20% – Андрею Гранкину.

Почему речь идет о ряде компаний

"Схемы" пишут, что "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, поэтому семья Медведчука потеряла контроль и еще над 5 предприятиями. Среди них такие:

Торговый дом "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов).

"Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик).

"НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектировочная компания).

"Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, владеющая 8 нефтяными танкерами).

АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

По информации СНБО, именно последний поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

Чем в дальнейшем владеет нардеп

"Семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оценивают в почти 137 миллионов тонн). Учредителями ООО "НЗНП Трейд" до сих пор является гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25%), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61%) и АО "Финконсалтпро" (14%)", – пишут "Схемы".

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