Медведчук просит президентов Украины и России обменять его на жителей и воинов из Мариуполя

Кум Путина Виктор Медведчук выступил с просьбой к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Просит обменять его на гражданских людей и защитников Мариуполя.

Соответствующее обращение опубликовала Служба безопасности Украины. Ранее кума Путина задержали на границе, когда он хотел сбежать за пределы государства.

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Гуманитарная катастрофа и заблокированный город

Как отмечает СБУ, Медведчук сказал, что люди находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город.

– отметили в Службе безопасности.

Также в учреждении говорят, что в заблокированном Мариуполе остаются, по разным данным, около 120 тысяч мирных жителей. В то же время в городе сражаются бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

Обращение Медведчука: смотрите видео