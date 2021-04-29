Медведчук во время разговора с Сурковым звонил Порошенко: запись
Обнародовали записи вероятного разговора народного депутата Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. Во время общения лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" звонил Петру Порошенко.
Источник:24 канал
Медведчук говорил о том, что был у "местных больших", где был долгий разговор. На нем обсуждали то, что Суркову нужно приехать. Однако пророссийский нардеп не уточнил, куда именно.
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Медведчук звонил Порошенко
После этого Медведчук попросил Суркова подождать. Тогда он начал говорить параллельно другому телефону.
Да-да. Алло. Добрый день. А можете связать меня с Петром Алексеевичем? А наберете меня тогда. Спасибо,
– говорил он.
После лидер ОПЗЖ уточнил, что он хотел пообщаться с Порошенко.
Далее он продолжил говорить о приезде Суркова. "Важно – до пятницы, потому что в пятницу вечером они будут говорить по телефону перед отъездом, ты знаешь куда, в командировку руководителя", – отметил Медведчук.
И добавил, что он доложил, что Сурков может приехать "только в понедельник". Советник главы России ответил, что в понедельник "будет железно там".
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