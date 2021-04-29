Обнародовали записи вероятного разговора народного депутата Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. Во время общения лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" звонил Петру Порошенко.

Медведчук говорил о том, что был у "местных больших", где был долгий разговор. На нем обсуждали то, что Суркову нужно приехать. Однако пророссийский нардеп не уточнил, куда именно.

Узнайте больше Слили разговор Суркова и Медведчука о ТКГ и боевиках: аудио

Медведчук звонил Порошенко

После этого Медведчук попросил Суркова подождать. Тогда он начал говорить параллельно другому телефону.

Да-да. Алло. Добрый день. А можете связать меня с Петром Алексеевичем? А наберете меня тогда. Спасибо,

– говорил он.

После лидер ОПЗЖ уточнил, что он хотел пообщаться с Порошенко.

Далее он продолжил говорить о приезде Суркова. "Важно – до пятницы, потому что в пятницу вечером они будут говорить по телефону перед отъездом, ты знаешь куда, в командировку руководителя", – отметил Медведчук.

И добавил, что он доложил, что Сурков может приехать "только в понедельник". Советник главы России ответил, что в понедельник "будет железно там".

Обратите внимание! Виктор Медведчук и советник президента России Владислав Сурков в 2014 году, вероятно, провели телефонный разговор. Ее запись оказалась в распоряжении 24 канала. Во время разговора политики также обсудили ТКГ, возмущение Украины из-за необходимости ведения переговоров с боевиками, а также российского политтехнолога Алексея Ситникова.

Вероятный разговор Суркова и Медведчука: видео