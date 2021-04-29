Оприлюднили записи ймовірної розмови народного депутата Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. Під час спілкування лідер "Опозиційної платформи – За життя" телефонував Петрові Порошенку.

Медведчук говорив про те, що був у "місцевих великих", де була довга розмова. На ній обговорювати те, що Суркову потрібно приїхати. Однак проросійський нардеп не уточнив, куди саме.

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Медведчук телефонував Порошенку

Після цього Медведчук попросив Суркова зачекати. Тоді він почав говорити паралельно іншим телефоном.

Так, так. Алло. Добрий день. А можете зв’язати мене з Петром Олексійовичем? А наберете мене тоді. Дякую,

– говорив він.

Опісля лідер ОПЗЖ уточнив, що він хотів поспілкуватися з Порошенком.

Далі він продовжив говорити про приїзд Суркова. "Важливо – до п'ятниці, тому що в п'ятницю ввечері вони будуть говорити телефоном перед від’їздом, ти знаєш куди, у відрядження керівника", – зазначив Медведчук.

Та додав, що він доповів, що Сурков може приїхати "тільки у понеділок". Радник глави Росії відповів, що у понеділок "буде залізно там".

Зверніть увагу! Віктор Медведчук та радник президента Росії Владислав Сурков у 2014 році, ймовірно, провели телефонну розмову. Її запис опинився у розпорядженні 24 каналу. Під час розмови політики також обговорили ТКГ, обурення України через необхідність ведення перемовин з бойовиками, а також російського політтехнолога Олексія Ситникова.

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