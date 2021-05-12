Медведчук заявил, что высокие должностные лица советовали ему уехать из Украины
С 11 мая у Виктора Медведчука – статус подозреваемого по делу о государственной измене. Сам Медведчук уверяет, что сообщение о подозрении не получал. Также политик говорит, что страну покидать не собирается.
Источник:Цензор.НЕТ
Подозрение касается государственной измены, в частности, речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Также народному избраннику инкриминируют нарушение статьи Уголовного кодекса "О нарушении обычаев войны".
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Медведчук говорит, что из Украины не будет выезжать
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" говорит, что получил только копию сообщения о подозрении. Сами сообщения направили на его домашний почтовый адрес и адрес Верховной Рады.
Медведчук уверяет, что покидать Украину не собирается, а вместо этого будет изучать с защитниками 5 томов своего дела.
Я такого удовольствия (покинуть Украину – 24 канал) никому не доставлю. В первую очередь тем, кто хочет, чтобы я так сделал. В течение нескольких месяцев мне предлагают высокие должностные лица, что мне лучше куда-то поехать, где-то отдохнуть, где-то пересидеть,
– рассказал подозреваемый политик.
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