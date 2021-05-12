С 11 мая у Виктора Медведчука – статус подозреваемого по делу о государственной измене. Сам Медведчук уверяет, что сообщение о подозрении не получал. Также политик говорит, что страну покидать не собирается.

Подозрение касается государственной измены, в частности, речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Также народному избраннику инкриминируют нарушение статьи Уголовного кодекса "О нарушении обычаев войны".

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Медведчук говорит, что из Украины не будет выезжать

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" говорит, что получил только копию сообщения о подозрении. Сами сообщения направили на его домашний почтовый адрес и адрес Верховной Рады.

Медведчук уверяет, что покидать Украину не собирается, а вместо этого будет изучать с защитниками 5 томов своего дела.

Я такого удовольствия (покинуть Украину – 24 канал) никому не доставлю. В первую очередь тем, кто хочет, чтобы я так сделал. В течение нескольких месяцев мне предлагают высокие должностные лица, что мне лучше куда-то поехать, где-то отдохнуть, где-то пересидеть,

– рассказал подозреваемый политик.

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Важно! В Офисе генпрокурора заверили, что нардепу сообщили о подозрении согласно закону. С 11 мая 2021 года у него статус подозреваемого. Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей в качестве меры пресечения для Медведчука.