З 11 травня у Віктора Медведчука – статус підозрюваного у справі про державну зраду. Сам Медведчук запевняє, що повідомлення про підозру не отримував. Також політик каже, що країну покидати не збирається.

Підозра стосується державної зради, зокрема, мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Також народному обранцю інкримінують порушення статті Кримінального кодексу "Про порушення звичаїв війни".

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Медведчук каже, що з України не виїжджатиме

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" каже, що отримав лише копію повідомлення про підозру. Самі повідомлення направили на його домашню поштову адресу та адресу Верховної Ради.

Медведчук запевняє, що покидати Україну не збирається, а натомість вивчатиме із захисниками 5 томів своєї справи.

Я такого задоволення (покинути Україну – 24 канал) нікому не доставлю. В першу чергу тим, хто хоче, щоб я так зробив. Протягом кількох місяців мені пропонують високі посадові особи, що мені краще десь поїхати, десь відпочити, десь пересидіти,

– розповів підозрюваний політик.

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Важливо! В Офісі генпрокурора запевнили, що нардепу повідомили про підозру згідно з законом. З 11 травня 2021 у нього статус підозрюваного. Прокурори клопотатимуть щодо тримання під вартою у якості запобіжного заходу для Медведчука.