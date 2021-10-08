Виктор Медведчук завладел предприятиями на оккупированном Донбассе с помощью бизнесмена Сергея Кузяры. Именно он налаживал незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на госпредприятия Украины.

Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет о двух предприятиях. Об этом генпрокурор заявила на брифинге 8 октября.

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Венедиктова рассказала, как Медведчук завладел предприятиями в ОРДЛО

При посредничестве бизнесмена Кузяры (речь о Сергее Кузяре – 24 канал) подобрали на оккупированной территории два фактически неработающих государственных предприятия,

– пояснила Венедиктова.

Их руководителями назначили так называемых представителей самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса, открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

Генпрокурор заявила: "Именно этому бизнесмену, у которого были давние связи в угольной сфере и который был лично знаком с "руководством" самопрголошених "республик" Донбасса и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, была отведена роль переговорщика с террористами".



Схема деятельности по покупке угля на оккупированных территориях / Графика Офиса Генпрокурора

Боевиков профинансировали на более чем 200 миллионов гривен

Ирина Венедиктова рассказала, по какой схеме они работали:

Кузин подыскивал угольные предприятия;

организовывал "зеленый коридор" из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для их директоров для подписания документов, открытие счетов, регистрации адресов и тому подобное;

согласовывал процесс загрузки угля и его отправки на другую территорию;

контролировал оплату боевикам наличности за такие услуги;

эти вопросы согласовывались, в том числе – с главарями боевиков.

Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Кремля, которые тоже регулировали поставки угля из России так, чтобы хватало денег для самопровозглашенных "республик" Донбасса,

– заявила Венедиктова.

Она также вспомнила, что в сентябре 2021 года бизнесмену Сергею Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и другом содействии деятельности террористической организации. Сейчас он находится под стражей с альтернативой внесения залога 500 миллионов гривен.

"В целом пророссийских активистов профинансировали на более чем 200 миллионов гривен", – заверила Венедиктова.

Что известно о Сергее Кузяру: коротко

24 сентября 2021 года Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций бизнесмену.

Дело касалось незаконных поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен.

Тогда же генпрокурор рассказала, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и оставил подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Генпрокурор ни говорила о ком именно идет речь, однако источники "УП" утверждали, что о Сергее Кузяре.

Кроме того, Кузяра был советником нескольких министров энергетики в годы власти Януковича и владеет многими трейдинговыми компаниями, торгующими углем.

Кузяру неоцифийно называли угольным менеджером Александра Януковича, хотя сам бизнесмен это отрицал.

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса. Так политик способствовал подрыву энергетической независимости Украины.