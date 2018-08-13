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Медведчук прицелился на роль одного из руководителей Украины: детали

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Медведчука считают агентом российского влияния в украинской политике
Медведчука считают агентом российского влияния в украинской политике / ukranews.com

Медведчук вступает в партию "За жизнь". Виртуальный политический проект "За жизнь" возник, заполняя электоральный вакуум на поле Партии регионов, который образовался после бегства Януковича.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал член Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко.

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С приближением выборов "За жизнь", уже набрав рейтинг благодаря телевидению и шумным заявлениям своего лидера Вадима Рабиновича, начала образовывать очаги и обрастать людьми.

Если "За жизнь" войдет в парламент, а затем в правящую коалицию, Медведчук нацелен на роль спикера Верховной Рады, что в условиях парламентско-президентской республики даст ему огромные полномочия. Фактически, именно спикер парламента является вторым по влиянию лицом и управляет государством в случае устранения президента.

Для того, чтобы прийти к власти, Медведчук должен разобраться с главными конкурентами партии "За жизнь" на избирательном поле – Оппозиционным блоком. Поэтому, склоняя их к заключению политического договора, который будет гарантировать Медведчуку место спикера, он начал воспитательный процесс.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 13 августа 2018

 

Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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