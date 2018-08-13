Медведчук прицілився на роль одного з керівників України: деталі

Медведчук вступає в партію "За життя". Віртуальний політичний проект "За життя" виник, заповнюючи електоральний вакуум на поле Партії регіонів, який утворився після втечі Януковича.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів член Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Сергій Лещенко.

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З наближенням виборів "За життя", вже набравши рейтинг завдяки телебаченню та галасливим заявам свого лідера Вадима Рабіновича, почала утворювати осередки та обростати людьми.

Якщо "За життя" увійде до парламенту, а потім до правлячої коаліції, Медведчук націлений на роль спікера Верховної Ради, що в умовах парламентсько-президентської республіки дасть йому величезні повноваження. Фактично, саме спікер парламенту є другою за впливом особою та управляє державою в разі усунення президента.

Для того, щоб прийти до влади, Медведчук має розібратися з головними конкурентами партії "За життя" на виборчому полі – Опозиційним блоком. Тому, схиляючи їх до укладення політичного договору, який гарантуватиме Медведчуку місце спікера, він почав виховний процес.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 13 серпня 2018