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Медведчук прицілився на роль одного з керівників України: деталі

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Медведчука вважають агентом російського впливу в українській політиці
Медведчука вважають агентом російського впливу в українській політиці / ukranews.com

Медведчук вступає в партію "За життя". Віртуальний політичний проект "За життя" виник, заповнюючи електоральний вакуум на поле Партії регіонів, який утворився після втечі Януковича.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" розповів член Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції Сергій Лещенко.

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З наближенням виборів "За життя", вже набравши рейтинг завдяки телебаченню та галасливим заявам свого лідера Вадима Рабіновича, почала утворювати осередки та обростати людьми.

Якщо "За життя" увійде до парламенту, а потім до правлячої коаліції, Медведчук націлений на роль спікера Верховної Ради, що в умовах парламентсько-президентської республіки дасть йому величезні повноваження. Фактично, саме спікер парламенту є другою за впливом особою та управляє державою в разі усунення президента.

Для того, щоб прийти до влади, Медведчук має розібратися з головними конкурентами партії "За життя" на виборчому полі – Опозиційним блоком. Тому, схиляючи їх до укладення політичного договору, який гарантуватиме Медведчуку місце спікера, він почав виховний процес.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 13 серпня 2018

 

Теги: Новини політики Новини України Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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