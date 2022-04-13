Медведчука задержали: украинцы сразу же атаковали мемами

Владимир Зеленский вечером 12 апреля сообщил об аресте кума Путина Виктора Медведчука. В сети мгновенно начали распространяться мемы о горе-депутате.

Именно поэтому 24 канал собрал самые интересные мемы, фотожабы, шутки и видео "с участием" политика. Смотрите подборку с его "несчастным" лицом.

Обратите внимание Медведчука задержали – благодаря усилиям СБУ

Люди за несколько минут создали сотни мемов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, известный своим позитивом и чувством юмора, опубликовал кадры с Виктором Медведчуком и известным пленником с прозвищем "Чмоня".

Чмони охраняют Виталия Кима / Фото Николаевской ОВА

Кум Путина сидит рядом с грустным Кианом Ривзом / Фото memargam

Виктор Медведчук судился за книгу о Василии Стусе / Фотоmemargam

Экс-пресс-секретарь президента Зеленского показала шутку о Путине / Фото Юлии Мендель

Люди начали публиковать видео якобы с участием Медведчука

Более того, пользователи массово сравнивали Медведчука с "Чмоней" – российским пленным солдатом, родом из Горловки, Андреем Рязанцевым, над которым сеть смеялась ранее из-за его мелкой и интересно надетой одежды.

Депутата сравнили с "Чмоней" / Фото privatnamemarnya

Подборка мемов с Виктором Медведчуком / Фото "Мемаграм"

Смотрите такое – СБУ задержала Медведчука: все, что нужно знать: видео