Медведчука нужно исключить из переговорщиков, но есть определенные нюансы, – эксперт

Медведчука надо исключить из переговорщиков в Минске. Но БПП устраивает демарш. Ирина Геращенко выходит из минской переговорной группы. И это на руку России.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Богдан о референдуме по мирным соглашениям с Россией: Не плохо спрашивать у украинцев, чего они хотят

Медведчук в Трехсторонней контактной группе – возможность для России продвигать свои интересы. И Москва будет настаивать на его кандидатуре. Кремль будет использовать участие Медведчука, чтобы повысить рейтинги его политической силы – "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах,

– убежден Дмитрий Снегирев.

Какова позиция Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе?

– мирные переговоры с Роией – тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп в отношении Минска;

– референдум воспринимать не законодательной инициативой, а что-то вроде опроса населения;

– "Я хочу, чтобы остановили огонь", – прямая речь Зеленского. Активисты на это ответили, что они хотят победы в войне;

– президент создает большую рабочую группу регулярного диалога с волонтерами и общественностью;

– "Ни метра украинской земли не сдадим агрессору".

Не зря, говорит эксперт, Россия заявила о готовности обмена военнопленных всех на всех – но только при участии Медведчука. Это элемент кампании Медведчука. С другой стороны, отмечает специалист, отсутствие Медведчука в Трехсторонней переговорной группе Россия будет использовать для блокировки работы в Минске. И не позволит Украине переформатировать состав группы под себя. Команда БПП, считает Снегирев, действует не по-государственному. Это месть Зеленскому, поскольку он сейчас ищет кадровые резервы.

О чем говорят у Зеленского относительно Медведчука?

Глава государства Владимир Зеленский и глава администрации президента Андрей Богдан не видят кума президента России Виктора Медведчука как переговорщика от Украины с РФ. Ранее Медведчук был переговорщиком от Украины в вопросе освобождения пленных. "Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним (Медведчуком) не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату", – заверил Богдан в эфире программы "Право на власть".

Смотрите видео о Викторе Медведчуке: