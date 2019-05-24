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      Медведчука треба виключити з переговірників, але є певні нюанси, – експерт

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      В Зеленського хочуть виключити Медведчука з переговорів у Мінську
      В Зеленського хочуть виключити Медведчука з переговорів у Мінську / gettyimages.com

      Медведчука треба виключити з переговірників у Мінську. Але БПП влаштовує демарш. Ірина Геращенко виходить з мінської переговорної групи. І це на руку Росії.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Медведчук у Тристоронній контактній групі – можливість для Росії просувати свої інтереси. І Москва наполягатиме на його кандидатурі. Кремль використовуватиме участь Медведчука, щоб підвищити рейтинги його політичної сили – "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах,
      – переконаний Дмитро Снєгирьов.

      Якою є позиція Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі?– мирні переговори з Роією – тема дискусії та навіть кадрова, оскільки справа стосується голів робочих груп щодо Мінська;
      референдум сприймати не законодавчою ініціативою, а щось на кшталт опитування населення;
      – "Я хочу, щоб зупинили вогонь", – пряма мова Зеленського. Активісти на це відповіли, що вони хочуть перемоги у війні;
      – президент створює велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю;
      – "Ні метра української землі не здамо агресору".

      Не дарма, говорить експерт, Росія заявила про готовність обміну військовополонених всіх на всіх – але тільки за участю Медведчука. Це елемент кампанії Медведчука. З іншого боку, зауважує фахівець, відсутність Медведчука в Тристоронній переговорній групі Росія використовуватиме для блокування роботи в Мінську. І не дозволить Україні переформатувати склад групи під себе. Команда БПП, вважає Снєгирьов, діє не по-державницьки. Це помста Зеленському, оскільки він зараз шукає кадрові резерви.

      Про що говорять у Зеленського щодо Медведчука? Глава держави Володимир Зеленський і глава адміністрації президента Андрій Богдан не бачать кума президента Росії Віктора Медведчука як переговірника від України з РФ. Раніше Медведчук був переговірником від України у питанні звільнення полонених. "Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним (Медведчуком) не знайомий і ніколи не спілкувався. І по сьогоднішню дату", – запевнив Богдан в ефірі програми "Право на владу".

      Дивіться відео про Віктора Медведчука:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Віктор Медведчук Мінські домовленості Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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