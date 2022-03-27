Медведчуковская группа искала форматы устранения меня, – Зеленский о влиянии России на политику

Владимир Зеленский заявил, что медведчуковская группа искала форматы, чтобы отстранить его от власти. В частности, говорилось о политическом устранении.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал, отвечая на вопросы представителей российских СМИ. Это случилось 27 марта – на 32-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Медведчуковская группа пыталась устранить Зеленского

Владимир Зеленский ответил на вопрос, не считает ли он, что одной из главных целей нападения на Украину было устранение президента нашей страны. В ответ глава Украинского государства объяснил, что слышал много мнений о его устранении. Сказал также, что, наверное, было несколько попыток.

Я очень спокойно к этому отношусь – какие группы людей отправлялись, начиная от политических. Если говорить о политическом устранении, то была медведчуковская группа,

– вспомнил Президент Украины.

В частности, они после выборов президента пытались действовать на местных выборах, поэтому там было много пропаганды и ослабления местных властей. Они желали победить на местах.

"В общем, они понимали, что российские власти теряли крепкое – я сказал бы даже достаточно крепкое – влияние на украинскую политику. Влияние было и достаточно мощное. Они выбрали другую тактику – тактику победы в регионах", – пояснил президент.

Добавил, что медведчуковская группа на местном уровне скупала франшизы других партий.

Владимир Зеленский объяснил, что денег там было, ведь Россия по тем или иным каналам всегда помогала этой политической структуре. Именно поэтому они на местах выдвигали ультиматумы, где-то блокировали. Они хотели добиться перевыборов в парламент.

Пророссийские политические группы планировали эскалацию

Президент Украины пояснил, что эта дестабилизация нужна только для того, чтобы, имея крепкую региональную силовую управляемость, перейти к тому, чтобы партии раскололи моно-большинство.

Впоследствии хаос в экономике страны и политическая нестабильность в Украине должны привести к эскалации со стороны России и правления нынешнего президента России. Это позволило бы скорее захватить власть в Украине, однако этот процесс им не удался.

Но и в планах внутри нашей страны тех политических групп, о которых я вам сказал, и в планах внешних групп именно России была эскалация. Я не знаю, что там наверх в России докладывали, но, наверное, сказали, что мы вас ждем – с цветами и с улыбками,

– заявил президент.

Президент добавил, что, мол, в Россию прилагали: "Ситуация очень плохая, действующего президента не поддерживают, действующую (правящую – 24 канала) партию не поддерживают. Можно".

В это время началась война.

Интервью Зеленского российским СМИ – смотрите видео