Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів, відповідаючи на питання представників російських ЗМІ 27 березня – на 32 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Відправляли різні групи, – Зеленський про спроби Росії усунути його

Медведчуківська група намагалась усунути Зеленського

Володимир Зеленський відповів на питання, чи не вважає він, що однією з головних цілей нападу на Україну було усунення президента нашої країни. У відповідь очільник української держави пояснив, що чув багато думок нібито про його усунення. Сказав також, що, напевне, було декілька спроб.

Я дуже спокійно до цього ставлюсь – якісь групи людей відправлялись, починаючи від політичних. Якщо говорити про політичне усунення, то була група медведчуківська,

– пригадав Президент України.

Зокрема, вони після виборів президента намагались діяти на місцевих виборах, тому там було багато пропаганди та ослаблення місцевої влади. Вони хотіли перемогти на місцях.

"Загалом, вони розуміли, що російська влада втрачала міцний – я сказав би досить міцний — вплив на українську політику. Вплив був і досить потужний. Вони обрали іншу тактику – тактику перемоги у регіонах", – пояснив президент.

Додав, що медведчуківська група на місцевому рівні скуповувала франшизи інших партій.

Володимир Зеленський пояснив, що гроші там були, адже Росія з тих чи інших каналів завжди допомагала цій політичній структурі. Саме тому вони на місцях висували ультиматуми, десь щось блокували. Вони хотіли досягти перевиборів до парламенту.

Проросійські політичні групи планували ескалацію

Президент України пояснив, що ця дестабілізація була потрібна лише для того, щоб, маючи міцну регіональну силову керованість, перейти до того, щоб партії розкололи монобільшість.

Згодом хаос в економіці країни та політична нестабільність в Україні мали б призвести до ескалації з боку Росії й до правління нинішнього президента Росії. Це дало б можливість швидше захопити владу в Україні, проте цей процес їм не вдався.

Але і в планах усередині нашої країни тих політичних груп, про які я вам сказав, і в планах зовнішніх груп саме Росії була ескалація. Я не знаю, що там нагору в Росії доповідали, але, напевно, сказали, що ми на вас чекаємо – з квітами та з посмішками,

– заявив президент.

Президент додав, що, мовляв, у Росію докладали: "Ситуація дуже погана, чинного президента не підтримують, чинну (правлячу – 24 канал) партію не підтримують. Можна".

Саме тоді почалась війна.

Інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ – дивіться відео