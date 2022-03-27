Політику вже доповідали про декілька спроб його усунення. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю російським опозиційним ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Я дуже спокійно ставлюся до будь-якого відсторонення. Якісь групи людей відправляли. Починаючи з політичних, якщо говорити про моє політичне відсторонення. Було всяке – медведчуківська група і так далі,

– розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що соратники Володимира Медведчука, тобто партія "Опозиційна платформа – За життя", поширювали багато пропаганди про нього. Найбільше її було на місцевих виборах. Тоді проросійська політсила обрала тактику перемоги в регіонах, адже центральна влада вже була українською.

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