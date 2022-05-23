Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Петренко. По его мнению, даже в Кремле до конца еще не понимают, что будет с задержанным по обвинению в государственной измене кумом Путина.

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Претензии будут звучать достаточно серьезно, – Петренко

"Думаю, что и сам Медведчук действительно дважды должен подумать, стоит ли ему проситься в Россию", – сказал Игорь Петренко.

Претензии к нему – непосредственно от Путина и других лиц, которые были фактически вовлечены в схему по хищению денег, выделявшихся на построение "русского мира" в Украине (который не удалось построить по многим причинам).

Думаю, там эти претензии будут звучать довольно серьезно. Мы знаем, как Россия может расправляться с такими личностями. Поэтому вряд ли обмен для него лучший (вариант – 24 канал),

– заявил политолог.

Медведчук может надеяться на "кумовство"

В то же время, Медведчук все еще может надеяться на личные связи с Путиным. Петренко предположил, что со стороны ближайшего окружения Путина могут быть претензии, якобы "Медведчук наш, а мы ничего не сделали, чтобы ему помочь".

"Для Украины главное, чтобы Медведчук дал соответствующие показания, раскрыл нюансы, которые, возможно, еще не известны следствию относительно организации разных схем с углем, нефтепродуктами", – отметил эксперт.

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Он добавил, что вопрос также – сеть российских агентов в Украине, к которой Медведчук непосредственно был приобщен.

Показания Медведчука: главное

Служба безопасности Украины 23 мая опубликовала видеопоказания Виктора Медведчука, где он рассказал о незаконной покупке угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Но факт покупки это далеко не все, ведь кум Путина сообщил и о схеме, с помощью которой на несколько лет приватизировали нефтепровод для транспортировки дизеля и обогащения.

Важно, что пятый президент Украины Петр Порошенко, по словам Медведчука, причастен к обоим случаям незаконной деятельности. Кум Путина заявил, что Петр Порошенко сам обратился к нему и просил навести контакты с руководством России.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что показания Медведчука подтверждают: Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

У пятого президента Украины уже отреагировали на показания Медведчука. Адвокат Порошенко сказал, что показания кума Путина не соответствуют действительности, а публикацию Службы безопасности Украины назвал давлением на судей, которые должны принимать решение об аресте имущества Петра Порошенко.

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