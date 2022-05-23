Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Петренко. На його думку, навіть у Кремлі до кінця ще не розуміють, що буде зі затриманим за звинуваченням у державній зраді кумом Путіна.
Зверніть увагу Медведчука хочуть обміняти на бійців із "Азовсталі": у МВС пояснили, чому заговорив нардеп
Претензії звучатимуть доволі серйозно, – Петренко
"Думаю, що і сам Медведчук насправді двічі має подумати, чи варто йому проситися до Росії", – сказав Ігор Петренко.
Претензії до нього – безпосередньо від Путіна та інших осіб, які були фактично залучені у схему з розкрадання грошей, що виділяли на побудову "русского міра" в Україні (який не вдалося побудувати з багатьох причин).
Думаю, там ці претензії звучатимуть доволі серйозно. Ми знаємо, як Росія може розправлятися з такими особами. Тому навряд чи обмін для нього є найкращим (варіантом – 24 канал),
– заявив політолог.
Медведчук може сподіватися на "кумівство"
Водночас Медведчук все ще може сподіватися на особисті зв'язки з Путіним. Петренко припустив, що з боку найближчого оточення Путіна можуть бути претензії, мовляв, "Медведчук наш, а ми нічого не зробили, щоб йому допомогти".
"Для України головне, щоб Медведчук дав відповідні покази, розкрив нюанси, які, можливо, ще не відомі слідству щодо організації різних схем з вугіллям, нафтопродуктами", – зазначив експерт.
Читайте також Свідчення Медведчука проти Порошенка: Веніславський розповів, що буде далі
Він додав, що питання також – мережа російських агентів в Україні, до якої Медведчук безпосередньо був долучений.
Свідчення Медведчука: головне
- Служба безпеки України 23 травня опублікувала відео свідчень Віктора Медведчука, де він розповів про незаконну покупку вугілля з тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини.
- Але факт покупки це далеко не все, адже кум Путіна повідомив і про схему, за допомогою якої на кілька років приватизували нафтопровід задля транспортування дизелю та збагачення.
- Важливо, що п'ятий президент України Петро Порошенко, за словами Медведчука, причетний до обох випадків незаконної діяльності. Кум Путіна заявив, що Петро Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.
- Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що свідчення Медведчука підтверджують: Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.
- У п'ятого президента України вже відреагували на свідчення Медведчука. Адвокат Порошенка сказав, що свідчення кума Путіна не відповідають дійсності, а публікацію Служби безпеки України назвав тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна Петра Порошенка.
Актуально – Медведчук про Порошенка у вугільній справі: дивіться відео