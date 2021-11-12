По мнению его юристов, это делается, "чтобы унизить и оказать на него давление". Об этом заявил адвокат политика Камиль Кирпичев.

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Медведчуку продлили арест

Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене, представители ГБР и Офиса генпрокурора вручили новое подозрение.

Она касается продления домашнего ареста, ведь 12 ноября истекает срок предварительной меры пресечения.

Однако у адвокатов вызвало возмущение то, что правоохранители намерены надеть на Медведчука электронный браслет. Защита считает, что он "прокурорам и следователям абсолютно не нужен, потому что Виктор Медведчук находится дома и за ним постоянно ведется наблюдение".

Этот браслет власти хотят надеть с одной целью, чтобы его унизить и оказать на него давление,

– убежден защитник.

Кстати, в мае 2021 года политику вручили подозрения. Он вместе со своим соратником Тарасом Козаком фигурирует в деле о госизмене и покушении на разграбление нацресурсов на оккупированных территориях.

Досудебное расследование завершили уже 20 августа. Сейчас защита Медведчука знакомится с материалами дела. Именно это и откладывает вручение куму Путина обвинительного акта и направление его в суд.

Коротко о делах в отношении Медведчука