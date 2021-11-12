На думку юристів кума Путіна, це робиться, щоб буцімто "принизити та чинити на нього тиск". Про це заявив захист Медведчука Каміль Кирпичев.

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Медведчуку продовжили арешт

Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді, представники ДБР та Офісу генпрокурора 11 листопада вручили продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Адже 12 листопада закінчується термін терміну попереднього запобіжного заходу.

Проте у адвокатів викликало обурення те, що правоохоронці мають намір одягнути на Медведчука електронний браслет. Захист вважає, що він "прокурорам і слідчим абсолютно не потрібен, бо Віктор Медведчук перебуває вдома і за ним постійно ведеться спостереження".

До речі, у травні 2021 року політику вручили першу підозру. Він разом зі своїм соратником Тарасом Козаком фігурує у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях.

Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме це й відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.

Коротко про справи щодо Медведчука