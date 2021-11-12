На думку юристів кума Путіна, це робиться, щоб буцімто "принизити та чинити на нього тиск". Про це заявив захист Медведчука Каміль Кирпичев.
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Медведчуку продовжили арешт
Віктору Медведчуку, обвинуваченому в державній зраді, представники ДБР та Офісу генпрокурора 11 листопада вручили продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Адже 12 листопада закінчується термін терміну попереднього запобіжного заходу.
Проте у адвокатів викликало обурення те, що правоохоронці мають намір одягнути на Медведчука електронний браслет. Захист вважає, що він "прокурорам і слідчим абсолютно не потрібен, бо Віктор Медведчук перебуває вдома і за ним постійно ведеться спостереження".
До речі, у травні 2021 року політику вручили першу підозру. Він разом зі своїм соратником Тарасом Козаком фігурує у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях.
Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме це й відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.
Коротко про справи щодо Медведчука
- 13 травня Печерський суд відправив політика під цілодобовий домашній арешт, який кілька разів продовжували. Мовиться про справу держзради та замаху на розграбування нацресурсів у Криму.
- 2 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід, за яким він перебуватиме під особистим зобов'язанням до 31 грудня.
- Попри це, політик перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня в іншому кримінальному провадженні – за фактом державної зради і сприяння терористичній діяльності.
- У цій справі куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру. Вона стосується вугілля, яке Медведчук міг купувати у бойовиків на Донбасі.
- За версією слідства, він міг сприяти та організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на держпідприємства України.