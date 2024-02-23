Также Медведев вспомнил о переговорах с Украиной, которые, как оказалось, России уже и не нужны. Подробно заявления Дмитрия Медведева в эфире 24 Канала проанализировал Михаил Шейтельман – политтехнолог.

Читайте также Это очень опасно: Подоляк сказал, к каким провокационным действиям прибегает Россия

Что хотел донести Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев недавно дал большое интервью, в котором опозорился рядом заявлений. Он, в частности, заявил, что российские оккупанты снова дойдут до Киева в целях так называемой "СВО". Одессу он назвал "российским городом".

"Россияне, как всегда, пытаются всех перехитрить, мол, никто в мире не догадается, что они делают. Понятно, что Россия хочет захватить Киев и Одессу, но Медведев так осторожно высказывался: "Киев захватим, но как-то потом, Одессу мы ждем"", – отметил Михаил Шейтельман.

В интервью Медведева также были интересные разногласия. Он заявил, что Киев – "русский город", однако из него почему-то якобы "идет угроза существованию России". Кроме того, Медведев сказал, что Россия не хочет договариваться с Украиной, хотя Владимир Путин утверждал об обратном.

Зачем он вообще выступил? Все было для последней фразы. Он сказал, что на Западе якобы предлагают вести переговоры с Россией и искать компромисс, но им это все неинтересно. То есть это только Путин пытается продавить тему переговоров, фактически готов целовать руки и ноги западным политикам. У них идет игра в доброго и злого полицейского,

– подчеркнул политтехнолог.

Более того, Медведев пригрозил украинцам на оккупированных территориях, которые ждут деоккупации, ссылкой в Сибирь. Принудительная депортация, о которой сказал российский политик, могут рассматривать как акт геноцида. Поэтому с такими заявлениями могут разбираться и в Гааге.

Стоит пересмотреть Медведев заявил о захвате Киева и Одессы: в Еврокомиссии резко отреагировали

Новые заявления Медведева: подробнее