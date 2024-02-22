В Еврокомиссии заявили, что обычно не комментируют странные высказывания российских политиков, но на этот раз Медведеву порекомендовали обратиться за психиатрической помощью. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам иностранных дел Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Питер Стано отметил, что в Еврокомиссии не реагируют на странные высказывания, особенно тех, кто "отчаянно ищет внимания, хотя является вечным номером два".

Хотя приятно, что этот человек, о котором вы упомянули, публично делится с нами диагнозом о своем психическом состоянии, единственное, что мы можем сказать, это то, что мы можем только порекомендовать ей консультацию и психиатрическую помощь,

– сказал представитель Еврокомиссии.

Стано добавил, что не уверен, что в конце концов Медведев сможет получить медицинскую помощь, поскольку российское государство тратит миллиарды на незаконную войну в Украине и вряд ли может позволить себе инвестировать в социальные сферы.

Представитель Еврокомиссии добавил, что ЕС продолжит оказывать Украине помощь и это подтвердили министры иностранных дел во время встречи в понедельник.

Высокий представитель (Жозеп Боррель – 24 канал), государства-члены делают все возможное для того, чтобы, как сказал Жозеп Боррель, предоставлять Украине больше и быстрее не только, сколько нужно, но и чего бы это ни стоило,

– добавил Питер Стано.

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