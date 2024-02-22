В Єврокомісії заявили, що зазвичай не коментують дивні висловлювання російських політиків, але цього разу Медведєву порекомендували звернутися за психіатричною допомогою. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань закордонних справ Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Пітер Стано зазначив, що у Єврокомісії не реагують на дивні висловлювання, особливо тих, хто "відчайдушно шукає уваги, хоча є вічним номером два".

Хоча приємно, що ця людина, про яку ви згадали, публічно ділиться з нами діагнозом про свій психічний стан, єдине, що ми можемо сказати, це те, що ми можемо лише порекомендувати їй консультацію та психіатричну допомогу,

– сказав речник Єврокомісії.

Стано додав, що не впевнений, що зрештою Медведєв зможе отримати медичну допомогу, оскільки російська держава витрачає мільярди на незаконну війну в Україні й навряд чи може дозволити собі інвестувати у соціальні сфери.

Речник Єврокомісії додав, що ЄС продовжить надавати Україні допомогу і це підтвердили міністри закордонних справ під час зустрічі у понеділок.

Високий представник (Жозеп Боррель – 24 канал), держави-члени роблять все можливе для того, щоб, як сказав Жозеп Боррель, надавати Україні більше і швидше не тільки, скільки потрібно, але й чого б це не коштувало,

– додав Пітер Стано.

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