Таких в России немало, ведь самих россиян постоянно “кормят” пропагандой, которая выгодна для режима. Подробнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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Нацистская идеология в России

Так называемый российский военкор Андрей Морозов ("Мурз"), который воевал против Украины, покончил с собой. Морозов вел телеграм-канал, в котором, в частности, написал об огромных потерях россиян во время боев за Авдеевку. Как свидетельствует его предсмертная записка, его заставили удалить сообщение.

Это ни о чем не свидетельствует, ни на что не влияет. Эти люди не имеют никакой цены. Они лишь продолжают тактику и стратегию подстрекательства не совсем умной большой русской массы, которая идет убивать других людей. Не более, но не менее. Они никак не влияют на ход событий в этой войне и не будут влиять на финализацию этой войны,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Примечательно, что Андрей Морозов искал нацистов в Украине и "боролся с ними". Однако он в конце концов совершил самоубийство из-за травли своих же сограждан.

"Нацистская идеология – особая и присуща странам типа России, которые страдают комплексом неполноценности и хотят через эскалацию кого-то принудить к чему-то. Вот Россия – это классическая нацистская идеология. Она находится в основе сегодняшней российской государственности. Это абсолютно академический факт. И надо к этому так и относиться", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Россия путем большой масштабной пропаганды активно продвигала тезис, что они, мол "антинацисты и антифашисты" и борются с этим злом. Хотя оно на самом деле укоренено именно в их государственности.

Опасность от действий россиян

Хотя так называемые военные блогеры вроде Морозова ни на что не влияют, они очень верят в то, что именно они таки смогут что-то изменить.

Это "полезные идиоты". Их очень много. Люди, которые считают, что они спасают мир, люди с комплексом "супергероя". Им кажется, что сейчас они напишут какой-то бред и это повлияет на правильное развитие событий в мире,

– отметил Подоляк.

Как раз таких людей Россия активно использует для распространения собственной пропаганды, в частности демотивационных нарративов. Мол, нет смысла дальше продолжать войну, мир не помогает Украине, а потому есть нехватка ресурсов. Одним из довольно распространенных и опасных тезисов является призыв к переговорам с Россией.

"Все эти демотивационные тексты, не всегда являются проплаченными и не всегда являются нарративами прямой российской пропаганды. Они всегда появляются, потому что есть огромное количество людей с комплексом "супермена". Людей, которые "четко знают", как надо мир развивать", – подытожил Подоляк.

Именно в этом аспекте Россия работает довольно эффективно и имеет немалые успехи. Украинцы, попадая под влияние подобных "суперменов", могут деморализоваться, а именно этого враг и пытается достичь.

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