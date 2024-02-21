Отметим, что компания по дискредитации Александра Сырского началась сразу после его назначения на должность главнокомандующего. Враг пытается навязать Сырскому образ "советского и русского человека".

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Ложь о сыне

Россияне продолжают масштабную ИПСО против главнокомандующего Александра Сырского. На этот раз россияне решили сыграть на том, что у многих украинцев, в частности военных, есть родственники в России. Пропагандисты распространяют видео с так называемым "сыном Сырского" – который на самом деле таковым не является.

Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Бывшая жена Сырского вышла замуж и 14 лет назад переехала в Австралию – вместе с новым мужем и детьми. Сам главнокомандующий ВСУ не поддерживает никаких связей с семьей.

ИПСО против Сырского