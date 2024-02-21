Зазначимо, що компанія з дискредитації Олександра Сирського розпочалася одразу після його призначення на посаду головнокомандувача. Ворог намагається нав'язати Сирському образ "радянської та російської людини".

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Брехня про сина

Росіяни продовжують масштабну ІПСО проти головнокомандувача Олександра Сирського. Цього разу росіяни вирішили зіграти на тому, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в Росії. Пропагандисти поширюють відео з так званим "сином Сирського" – який насправді таким не є.

Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Колишня дружина Сирського одружилася та 14 років тому переїхала до Австралії – разом з новим чоловіком та дітьми. Сам головнокомандувач ЗСУ не підтримує ніяких зв'язків з родиною.

ІПСО проти Сирського