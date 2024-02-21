Зазначимо, що компанія з дискредитації Олександра Сирського розпочалася одразу після його призначення на посаду головнокомандувача. Ворог намагається нав'язати Сирському образ "радянської та російської людини".
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Брехня про сина
Росіяни продовжують масштабну ІПСО проти головнокомандувача Олександра Сирського. Цього разу росіяни вирішили зіграти на тому, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі в Росії. Пропагандисти поширюють відео з так званим "сином Сирського" – який насправді таким не є.
Іван Сирський, який став героєм російських роликів, не є сином головнокомандувача ЗСУ. Він син колишньої дружини Олександра Сирського від її іншого шлюбу. Івана Олександр Сирський не всиновлював, а з його матір'ю розлучився ще у 2009 році,
– повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Колишня дружина Сирського одружилася та 14 років тому переїхала до Австралії – разом з новим чоловіком та дітьми. Сам головнокомандувач ЗСУ не підтримує ніяких зв'язків з родиною.
ІПСО проти Сирського
- Ще 11 лютого у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що росіяни активно шукають "родичів" та "друзів родини" Сирського на території Росії. Окупанти "беруть в них коментарі" та поширюють їх з вигідним для себе пропагандистським контекстом. Мета – дискредитація головкома.
- Окупанти спекулюють на темі, що генерал народився у Володимирській області у Росії. Радник голови Офісу президента закликав не реагувати на ворожі вкиди, адже не варто оцінювати людину за тим, де вона народилася. Як зазначив Подоляк, доросла людина несе відповідальність за себе та свої вчинки – однак не може відповідати за інших.
- Водночас Олексій Данілов попередив, що росіяни вже готують план з внутрішньої дестабілізації України. Вони планують почати його реалізацію вже після проведення виборів у Росії. Особливий акцент – на вищому керівництві.