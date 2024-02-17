Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что особый акцент захватчики будут делать на дискредитации высшего руководства страны.
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План России
Алексей Данилов рассказал, что россияне уже подготовили план внутренней дестабилизации Украины, который хотят реализовать уже после выборов президента 17 марта.
Россияне ведут подготовительную работу к инсталляции этого плана. Это внутренняя дестабилизация. Нам надо как никогда сохранять единство. Нам надо понимать все те коварные вещи, которые будет вбрасывать Россия в наше инфопространство,
– подчеркнул Данилов.
В то же время секретарь СНБО отметил, что оккупанты уже начали тестировать некоторые вещи и в отношении других стран, в которых вскоре должны состояться выборы.
В интервью "Укринформ" Алексей Данилов рассказал, что одним из пунктов проекта по дестабилизации должен стать вопрос выборов. Россияне будут принимать очень активное участие в этом процессе.
Они будут делать все возможное и невозможное, чтобы дискредитировать высшее военно-политическое руководство нашего государства, дискредитировать нашего президента. Это настоящая операция по дестабилизации ситуации в Украине,
– отметил он.
По словам Данилова, особая опасность связана с соцсетями, где можно сохранять анонимность. Именно через них распространяют фейки и дезинформацию. Сейчас спецслужбы работают в направлении ликвидации угрозы.
Информационные операции
- The Washington Post пишет, что в Москве в течение многих месяцев пытались создать впечатление "раскола" между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. По указанию Кремля были созданы тысячи публикаций и сотни сфабрикованных материалов. Целью было разделить и дестабилизировать украинское общество.
- Главное управление разведки предупреждает, что оккупанты начали реализацию активной фазы информационной операции "Перун". Планируют привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.
- Недавно американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у Путина. В ГУР отметили, что, что это интервью является спецоперацией, благодаря которой хотят донести мнение российского президента до стран Глобального Запада.