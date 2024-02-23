Також Медвєдєв згадав про перемовини з Україною, які, як виявилось, Росії вже й не потрібні. Детально заяви Дмітрія Медвєдєва в етері 24 Каналу проаналізував Михайло Шейтельман – політтехнолог.

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Що хотів донести Мєдвєдєв

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв нещодавно дав велике інтерв'ю, у якому осоромився низкою заяв. Він, зокрема, заявив, що російські окупанти знову дійдуть до Києва в цілях так званої "СВО". Одесу він назвав "російським містом".

"Росіяни, як завжди, намагаються всіх перехитрити, мовляв, ніхто у світі не здогадається, що вони роблять. Зрозуміло, що Росія хоче захопити Київ та Одесу, але Медвєдєв так обережно висловлювався: "Київ захопимо, але якось потім, Одесу ми чекаємо"", – зазначив Михайло Шейтельман.

В інтерв'ю Медвєдєва також були цікаві розбіжності. Він заявив, що Київ – "російське місто", однак з нього чомусь нібито "йде загроза існуванню Росії". Крім того, Медвєдєв сказав, що Росія не хоче домовлятися з Україною, хоч Владімір Путін стверджував про протилежне.

Навіщо він взагалі виступив? Все було для останньої фрази. Він сказав, що на Заході нібито пропонують вести переговори з Росією та шукати компроміс, але їм це все не цікаво. Тобто це лише Путін намагається протиснути тему перемовин, фактично готовий цілувати руки та ноги західним політикам. У них йде гра в доброго та злого поліцейського,

– наголосив політтехнолог.

Щобільше, Медвєдєв пригрозив українцям на окупованих територіях, які чекають деокупації, засланням у Сибір. Примусова депортація, про яку сказав російський політик, можуть розглядати як акт геноциду. Тож з такими заявами можуть розбиратися і в Гаазі.

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