"Медведев не хотел отдавать кресло президента": экс-друг Путина о борьбе за власть в России

Дмитрий Медведев был президентом России в 2008 -2012 годах. Оказалось, что он планировал баллотироваться на второй срок.

Об этом в интервью рассказал российский бизнесмен и бывший близкий друг Владимира Путина Сергей Пугачев. Сейчас он находится в розыске в России – живет во Франции и судится с Россией в Гааге.

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Медведев серьезно думал о новом баллотировании

Путина и Медведева, по словам Пугачева, связывают особые, непонятные для него отношения. Медведев серьезно думал о новом баллотировании в конце первого президентского срока, отметил бизнесмен.

По крайней мере он (Медведев – 24 канал) собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет",

– рассказал Сергей Пугачев.

По его информации, Медведев провел так называемое собрание сторонников, однако уже через несколько часов произнес речь о том, что единым кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Путин.

Пугачев: На Медведева нажали

. Вероятно, говорится о XII съезде партии "Единая Россия". Он состоялся 24 сентября 2011 года – тогда еще президент России Дмитрий Медведев сказал: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента".

Однако Сергей Пугачев отказался рассказать, что произошло за несколько часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.

"Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева нажали – и он согласился", – признался бывший друг Владимира Путина.

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Медведев, по словам Пугачева, не хотел отдавать должность президента России и перед выборами не разговаривал с Путиным. В течение 6 месяцев до выборов они вообще не общались и не встречались.

Что связывало Путина и Пугачева