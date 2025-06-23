Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление, которое Медведев опубликовал на странице в соцсети Х в ответ на пост Трампа.

Смотрите также После атаки Ирана по американским базам Трамп находится в ситуационной комнате

Медведев сделал новое заявление

Медведев заявил, что Россия не планирует передавать ядерное оружие Ирану.

Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия,

– ответил Дмитрий Медведев.

В то же время он подчеркнул: "Я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей".

Смотрите также Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке

Напомним, ранее Трамп в своей заметке в социальной сети отреагировал с возмущением на заявление заместителя Медведева о якобы готовности ряда стран передать ядерное оружие Ирану.