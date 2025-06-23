Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление, которое Медведев опубликовал на странице в соцсети Х в ответ на пост Трампа.
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Медведев сделал новое заявление
Медведев заявил, что Россия не планирует передавать ядерное оружие Ирану.
Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия,
– ответил Дмитрий Медведев.
В то же время он подчеркнул: "Я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей".
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Напомним, ранее Трамп в своей заметке в социальной сети отреагировал с возмущением на заявление заместителя Медведева о якобы готовности ряда стран передать ядерное оружие Ирану.