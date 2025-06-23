Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву, яку Медведєв опублікував на сторінці в соцмережі Х у відповідь на пост Трампа.

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Медведєв зробив нову заяву

Медведєв заявив, що Росія не планує передавати ядерну зброю Ірану.

Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

– відповів Дмитро Медведєв.

Водночас він наголосив: "Я засуджую удар США по Ірану – він не досяг своїх цілей".

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Нагадаємо, раніше Трамп у своєму дописі в соціальній мережі відреагував з обуренням на заяву заступника Медведєва про нібито готовність низки країн передати ядерну зброю Ірану.