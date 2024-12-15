Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заметил 24 Каналу, что такие люди как Медведев очень нужны главе Кремля. Их он использует для продвижения нужных нарративов.

Читайте также Какой месседж из Кремля привез Медведев в Китай

Почему Медведев нужен Путину

"Он выгоден тем, что может запугивать напрямую и делать это очень откровенно в отличие от Путина. Путин не может говорить, что мы вас захватим, хотя время от времени у него проскакивают такие нарративы", - сказал политический эксперт.

Российский диктатор очень сильно любит завуалировано об этом сказать, например, в анекдотах. Но есть марионетка, которая может абсолютно откровенно озвучивать все угрозы, передавать все, что хочет сделать Путин с этим миром.

Медведев – это подсознание Путина. Ему навязывают то, что он должен говорить, я не уверен, что он сам хочет так говорить,

– отметил Андрей Городницкий.

Обратите внимание! Эксперт-международник Станислав Желиховский сказал, что Россия боится того, что Китай от нее отвернется. Поэтому Путин периодически отправляет туда своих посланников, чтобы умолять Пекин не отказываться от помощи.

Если проанализировать поведение Медведева до 2012 года, когда он был президентом, и сейчас, то это две кардинально разные личности. Вряд ли это произошло из-за того, что он что-то осознал.

Поэтому Кремль ретранслирует через него те идеи, в которые действительно верит и которые россияне хотят навязать на весь мир. Показать, что если кто-то не хочет с ними сотрудничать, то они могут напасть и сделать все то же, что в Украине.