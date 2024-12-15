Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький зауважив 24 Каналу, що такі люди як Мєдвєдєв дуже потрібні очільнику Кремля. Їх він використовує для просування потрібних наративів.

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Чому Мєдвєдєв потрібен Путіну

"Він вигідний тим, що може залякувати напряму і робити це дуже відверто на відміну від Путіна. Путін не може казати, що ми вас захопимо, хоча час від часу в нього проскакують такі наративи", - сказав політичний експерт.

Російський диктатор дуже сильно любить завуальовано про це сказати, наприклад, в анекдотах. Але є маріонетка, яка може абсолютно відверто озвучувати всі погрози, передавати все, що хоче зробити Путін з цим світом.

Мєдвєдєв – це підсвідомість Путіна. Йому нав'язують те, що він має говорити, я не впевнений, що він сам хоче так казати,

– зауважив Андрій Городницький.

Зверніть увагу! Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський сказав, що Росія боїться того, що Китай від неї відвернеться. Тому Путін періодично відправляє туди своїх посланців, щоб благати Пекін не відмовлятися від допомоги.

Якщо проаналізувати поведінку Медведєва до 2012 року, коли він був президентом, і зараз, то це дві кардинально різні особи. Навряд чи це сталося через те, що він щось усвідомив.

Тому Кремль ретранслює через нього ті ідеї, в які дійсно вірить і які росіяни хочуть нав'язати на весь світ. Показати, що якщо хтось не хоче з ними співпрацювати, то вони можуть напасти й зробити все те саме, що в Україні.