Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что такие угрозы путинского приспешника можно назвать лишь одним термином – шизофашизм. Об этом он сказал на стриме 24 канала.
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Как считает философ Михаил Эпштейн, это, по сути, фашизм под маской борьбы с фашизмом. То есть расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная и опасная.
Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужеземному, к людям другой идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа.
Угрозы медведева – это и есть шизофашизм, удивительное явление,
– сказал Фейгин.
Добавим, что это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те же блага, которые обеспечивает "враг". Речь идет о возможности иметь недвижимость за рубежом, привилегию давать образование детям в Европе или США, хранить счета в их банках и так далее.
Следует ли воспринимать всерьез такие угрозы
"медведев – дурак. И все это знают, даже в кремле. Поэтому то, что он говорит ни к каким практическим вещам не приведет. Тем не менее, он озвучивает идеи, которые раздаются в кремле", – добавил правозащитник.
медведева не стоит недооценивать
Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 канала отмечал, что дикие заявления путинского приспешника Дмитрия Медведева точно играют на руку Украине, однако его не стоит недооценивать.
И добавил, что россия не рискнет делать провокации на АЭС в Европе. Однако вполне может попытаться провести кибератаки на такую инфраструктуру, но не с катастрофическими последствиями.
Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео
медведев, похоже, не вышел из запоя, и дальше угрожает
- После ряда обстрелов российскими военными Запорожской АЭС путинский прихвостень заявил, что "случайности" возможны и на атомных станциях в странах ЕС.
"Говорят, что это (обстрелы украинской АЭС в Энергодаре – 24 канал) происходит чисто случайно, типа, "мы не хотели". Что тут скажешь? Давайте не забывать, что в Евросоюзе тоже есть атомные электростанции. И случайности там тоже возможны", – написал медведев.
- Отметим, это уже не первый раз больное воображение российского недополитика выдает какие-то угрозы в адрес других стран. Недавно он решил напасть на Грузию и Казахстан и заявил, что без россии этих стран вообще не существовало бы.
- А Украине он пригрозил "судным днем" в случае нападения на Крым.