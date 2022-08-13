Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що такі погрози путінського посіпаки можна назвати лише одним терміном – шизофашизм. Про це він сказав на стрімі 24 каналу.
До речі 22 роки трагедії "Курська": чому росіяни пробачили її путіну
Як вважає філософ Михаїл Епштейн, це по суті фашизм під маскою боротьби з фашизмом. Тобто, розколотий світогляд, свого роду карикатура на фашизм, але серйозна та небезпечна.
Шизофашизм проявляється в істеричній ненависті до свободи, демократії, до всього чужоземного, до людей іншої ідентичності, а також у пошуку ворогів і зрадників серед свого народу.
Погрози медведєва – це і є шизофашизм, дивовижне явище,
– сказав Фейгін.
Додамо, що цей шовіністичний світогляд перебуває в шизофренічному розколі з прагненням використовувати ті самі блага, які забезпечує "ворог". Мовиться про можливість мати нерухомість за кордоном, привілей давати освіту дітям у Європі чи США, зберігати рахунки в їхніх банках і так далі.
Чи варто сприймати всерйоз такі погрози
"медведєв – дурень. І усі це знають, навіть у кремлі. Тому те, що він говорить до жодних практичних речей не призведе. Тим не менше, він озвучує ідеї, які лунають у кремлі", – додав правозахисник.
медведєва не варто недооцінювати
Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 каналу зазначав, що дикі заяви путінського посіпаки дмітрія мєдвєдєва точно грають на руку Україні, однак його не варто недооцінювати.
І додав, що росія не ризикне робити провокації на АЕС в Європі. Однак цілком може спробувати провести кібератаки на таку інфраструктуру, але не з катастрофічними наслідками.
Повністю інтерв'ю з Фейгіним: дивіться відео
медведєв, схоже, не вийшов із запою, й далі погрожує
- Після низки обстрілів російськими військовими Запорізької АЕС путінський прихвостень заявив, що "випадковості" можливі і на атомних станціях у країнах ЄС.
"Кажуть, що це (обстріли української АЕС в Енергодарі – 24 канал) відбувається чисто випадково, типу, "ми не хотіли". Що тут скажеш? Давайте не забувати, що в Євросоюзі теж є атомні електростанції. І випадковості там також можливі", – написав медведєв.
- Зазначимо, це вже не вперше хвора уява російського недополітика видає якісь погрози на адресу інших країн. Нещодавно він вирішив напасти на Грузію і Казахстан і заявив, що без росії цих країн взагалі не існувало б.
- А Україні він пригрозив "судним днем" у випадку нападу на Крим.