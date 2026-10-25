Заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев вновь взялся объяснять Трампу, как ему следует вести дела с Украиной. На этот раз он призвал президента США привлечь Министерство обороны и ЦРУ, чтобы "устранить досадное недоразумение" в лице Владимира Зеленского.

Об этом Медведев написал в соцсетях.

Как Медведев пригрозил Зеленскому?

Российский чиновник перечислил целый ряд претензий к Зеленскому. Среди них – поддержка Джо Байдена, требования предоставить Украине деньги и оружие, отказ от отдельных предложений по переговорам, а также украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Последние особенно возмутили Медведева, ведь они якобы влияют на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

Не обошлось и без упоминаний об украинских чиновниках и бизнесменах. Медведев обвинил Зеленского в хищении американской помощи и упомянул Тимура Миндича и Андрея Ермака.

Киевская м**зота регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него влиятельных американцев и других европейцев. Для зеленой м**ды глава Белого дома – пустое место. Нагло, словно толстая зеленая муха, попавшая в хозяинский мед, он в грубой форме требовал от Трампа денег и вооружения для ведения войны с Россией. Он неоднократно отправлял Трампа и его помощников с различными предложениями о проведении переговоров по конфликту,

– сказал вот.

Также россиянин заявил, что Зеленский якобы ставит США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта, а также выдвинул утверждение о связях украинского президента с мексиканскими наркокартелями.

Наиболее красноречивой стала заключительная часть поста, в которой Медведев перешел от перечня претензий к советам американскому президенту.

Что Трампу делать с таким "своим с***ным сыном"? Ответ есть в американской истории. Нужно просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. Ведь ущерб для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану вместе взятых. Метод, место и способ не имеют значения,

– написал он.

Напомним, 9 октября Дмитрий Медведев предложил задерживать граждан США и европейских стран, чтобы пополнять российский "обменный фонд" и возвращать россиян, арестованных на Западе. Так он отреагировал на задержание в Черногории российских пропагандистов, среди которых был руководитель информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Медведев заявил, что в Европе якобы развернули "охоту" на россиян и что даже приглашения и другие гарантии не защищают тех, кто распространяет российскую пропаганду. Другого выхода, по его мнению, нет.