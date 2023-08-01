Реакция Белого дома на очередную угрозу из Кремля не заставила себя ждать. В Администрации Байдена считают риторику Медведева "безрассудной и безответственной".

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Ядерный удар будет катастрофой

Это в понедельник подчеркнул спикер Совета национальной безопасности. В то же время он добавил, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовит к применению ядерное оружие.

Применение ядерного оружия в Украине – или где угодно – было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России,

– подчеркивает он.

По словам спикера, за ситуацией продолжают внимательно следить. В то же время в США не видят "никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики".

Медведев и его угрозы ядерным ударом

Накануне Медведев выдал очередной пост в телеграме. В нем он еще раз пригрозил, что Россия готова нанести ядерный удар.

Он решил спрогнозировать, что контрнаступление ВСУ увенчается успехом, а так и будет. И в таком случае, жаловалась марионетка Путина, "иного выхода просто не останется". И что Россия будто будет вынуждена нанести ядерный удар.

Мы же заметим, что угрозы из Кремля не пугают Джо Байдена. Он ранее заявил, что не верит в то, что Россия способна развернуть ядерное оружие.

В то же время мы наблюдаем другую угрозу. И связана она с минированием Запорожской АЭС.

ЗАЭС может взорваться в любой момент

На этом отмечает министр энергетики Герман Галущенко в комментарии.

Они (мины на ЗАЭС – 24 Канал) могут взорваться в любой момент. Мы просто не знаем, когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это вызывает тревогу,

– сказал Галущенко.

Он подчеркнул, что от россиян можно ждать чего угодно после подрыва Каховской ГЭС. Герман Галущенко добавил, что оккупанты могут "повторить подвиг". Правда, в этот раз уже с атомной станцией в главной роли.